В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, что угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС.

Об этом заявили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор отмечает, что такая ситуация может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

"Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям", - отмечают в НКРЭКУ.

Так, по данным "Укрэнерго", по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тыс. тонн. 48% запасов угля сосредоточено лишь на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

"Вместе с тем, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. тонн (291 тыс. т - газового угля и 140,9 тыс. т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года (2,4 млн т)", - говорится в сообщении.

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Нацкомиссия по тарифам напомнила, что 25 января приняла решение о проведении внеплановых проверок на "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Проверки осуществляют по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов.

"В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", - добавили в регуляторе.

Кризис в украинской энергетике: что этому предшествовало

19 января Государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны - заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Согласно сообщению госкомпании, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза - до 487,5 тысячи тонн, из них газового угля - в 7,5 раза, до 283,6 тысячи тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тысячи тонн.

При этом, по информации компании, вторая неделя нового года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине из-за наступивших холодов как относительно предыдущей недели, так и аналогичного периода прошлого года.

Ранее, для прохождения этого сложного для энергосистемы периода "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки и дополнительного покрытия нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Общий объем поставленной из России электроэнергии составил 1 миллион кВт-ч. Импорт электроэнергии из Беларуси осуществлялся с суточными объемами от 9,9 миллиона кВт-ч до 12,3 миллиона кВт-ч суммарно за неделю - 80,3 миллиона кВт-ч (2,5% от общего электропотребления).

По состоянию на 28 января 2021 года на складах ТЭС находится 578 700 тонн угля, что на 525 800 тонн меньше необходимой нормы.

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Автор: Александр Топчий