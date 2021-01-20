Проверки регулятор будет проводить на "ДТЭК Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Центрэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеплановые невыездные проверки пяти крупных энергокомпаний из-за критически низкого уровня запасов угля.

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Об этом говорится в проекте постановления, которое регулятор планирует рассмотреть 25 января.

Согласно тексту документа, проверки регулятор будет проводить на "ДТЭК Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Центрэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

Отмечается, что проверки будут проведены из-за официального обращения в НКРЭКУ со стороны оператора Объединенной энергосистемы страны, госкомпании "Укрэнерго", в котором указываются критический уровень запасов угля на складах энергокомпаний, а также ненадлежащее техническое состояние оборудования тепловых электростанций, что ставит под угрозу стабильное функционирование энергосистемы страны.

Что этому предшествовало

19 января Государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявила о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Согласно сообщению госкомпании, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 5,2 раза - до 487,5 тысячи тонн, из них газового угля - в 7,5 раза, до 283,6 тысячи тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тысячи тонн.

При этом, по информации компании, вторая неделя нового года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине из-за наступивших холодов, как в отношении предыдущей недели, так и аналогичного периода прошлого года.

Ранее, для прохождения этого сложного для энергосистемы периода "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

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Автор: Игорь Орел