До 30 сентября 2021 года правительство должно разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

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Согласно указу, среди прочего, правительству поручается провести анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования.

Кроме того, до 30 сентября 2021 года правительство должно разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, а также обеспечить переход от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

Также Кабмину поручается разработать ряд законопроектов: о замене "зеленого" тарифа; о корпоратизации "Энергоатома"; о передаче долгов облгазов.

Тарифы для населения 2021:

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

Также Зеленский добавил, что СНБО на ближайшем заседании будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

31 июля 2021 года Зеленский дал поручение секретарю СНБО ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения.

11 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц. Этот тариф будет действовать с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

При этом для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне действующего до этого тарифа в 1,68 грн за кВт-ч за весь объем потребления.

Автор: Игорь Орел