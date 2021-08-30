Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
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Согласно указу, среди прочего, правительству поручается провести анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования.
Кроме того, до 30 сентября 2021 года правительство должно разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, а также обеспечить переход от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.
Также Кабмину поручается разработать ряд законопроектов: о замене "зеленого" тарифа; о корпоратизации "Энергоатома"; о передаче долгов облгазов.
Тарифы для населения 2021:
- 29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.
- В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.
- До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.
- 28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.
- Также Зеленский добавил, что СНБО на ближайшем заседании будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.
- 31 июля 2021 года Зеленский дал поручение секретарю СНБО ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения.
- 11 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц. Этот тариф будет действовать с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.
- При этом для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне действующего до этого тарифа в 1,68 грн за кВт-ч за весь объем потребления.