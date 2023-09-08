Полная информация о состоянии дел в энергетике засекречена для большинства людей.

Чиновники, энергетики и эксперты дают кардинально разные данные о темпах восстановления и подготовки к отопительному сезону из-за отсутствия полноты информации. По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, большинство экспертов не имеют полной картины положения вещей в энергетике из-за секретности.

"Полноту информации о восстановлении имеет ограниченное количество людей, поэтому так сильно различаются оценки экспертов. Реальное положение дел ближе к оптимистическим, чем пессимистическим прогнозам. Работы ведутся результативно: после ремонта энергоблоки вводятся в эксплуатацию, обновляются системы с высшей степенью защиты. Понятно, что средств на все не хватает",- сказал он в комментарии УНИАН.

Эксперт считает, что именно благодаря повышению тарифов на электричество для населения, которое состоялось с 1 июня, энергетики получили средства для проведения межсезонных ремонтов энергоблоков на электростанциях.

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Восстановление энергетики

По словам руководителя объединенного оператора энергосети "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, после атак захватчиков компания уже возобновила работу 85 процентов своих поврежденных систем. Но способы защиты критических объектов - это секрет, который врагу не нужно знать.

По состоянию на 7 сентября энергетики "ДТЭК Энерго" отремонтировали 13 энергоблоков тепловых электростанций. Еще 7 находятся в процессе.

Однако, председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский шокировал украинцев совсем другими подсчетами темпов ремонтирования энергетического оборудования. По его словам, объем выполненных ремонтов на объектах тепловой генерации составляет лишь 1,6% от нанесенных российскими ударами повреждений. А компания "Укрэнерго" восстановила свои сети только на семь процентов.

Периодически эксперты озвучивают довольно пессимистичные прогнозы, относительно темпов восстановления энергетики к зиме.

С 1 июня тариф за электроэнергию для населения увеличился с 1,44 и 1,68 гривен до 2,64 гривен за киловатт-час. По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергетикам нужны дополнительные средства на восстановление энергетической инфраструктуры.

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