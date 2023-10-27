Для этого привлекли экспертов из 13 учреждений, спутниковые изображения и дистанционное зондирование.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) опубликовала экологическую экспресс-оценку подрыва российскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне этого года. Об этом во время брифинга сообщил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В сообщении отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне этого года является экологической катастрофой далеко идущего масштаба, которая выходит за пределы Украины, масштабы которых могут быть непонятными спустя годы или даже десятилетия", - отметил он.

Согласно оценке ЮНЕП, хотя наводнение ниже по течению вызвало значительные экологические потери и ущерб, ситуация выше по течению от плотины еще более важна.

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"В сообщении отмечается, что события привели к выбросам химических загрязняющих веществ, в том числе машинного масла и жидких удобрений, поскольку значительное количество мест хранения химикатов расположено в зоне затопления. Это может негативно повлиять на фауну и флору, а также на жителей пострадавшей территории", - добавил Дюжаррик.

Экологическую экспресс-оценку прорыва Каховской дамбы провели по просьбе украинского правительства эксперты из 13 учреждений в Киеве и за рубежом. Для этого использовались официальные данные, спутниковые изображения и дистанционное зондирование.

Теракт на Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции и фактически уничтожили и Каховскую ГЭС, и Каховское водохранилище. После теракта произошел неконтролируемый сброс воды ниже по течению, повлекший затопление значительных территорий в Херсонской и Николаевской областях.

В "Укргидроэнерго" сразу после теракта заявили, что взорвана оккупантами Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина попытается отстроить Каховскую ГЭС. По его словам, проект рассчитан на два года: на первом этапе будет составлена проектная документация и проведена другая подготовительная работа, а вот второй, предусматривающий собственное строительство, начнется после освобождения Херсонской области.

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