Он отметил, что Каховское водохранилище стремительно зарастает молодыми деревьями, превращаясь в крупнейший природный лес степной зоны Украины.

Сейчас существуют все предпосылки для восстановления на месте бывшего Каховского водохранилища Великого Луга, крупнейшего природного леса степной зоны Украины, рассказал в статье для "Украинской правды" председатель ОО "Украинская природоохранная Группа" Алексей Василюк.

Он напоминает, что слово "луг" в украинском языке означает пойменный лес у реки, в то время, когда "лука" – это влажная травяная экосистема у реки или в переувлажненных регионах.

"В русском языке есть только "луг", что означает украинскую "луку". Поэтому за время существования водохранилищ и русификации, мы уже и подзабыли что Великий Луг – это лес", - отмечает эколог.

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Он отмечает, что за три месяца после катастрофы дно Каховского водохранилища начало стремительно зарастать молодыми деревьями – тополями и ивами. Именно эти виды деревьев веками росли вдоль Днепра и приспособлены для жизни в этих условиях.

"Как так случилось? Похоже, Господь все-таки любит Украину и даже в условиях такого беспрецедентного теракта (но и действительно это крупнейшая в истории катастрофа на ГЭС и крупнейший теракт с привлечением дамб на реках), нам все же повезло. Именно в это время, в начале июня, ивы и тополя массово рассевают свои семена. Миллиарды семян летят с потоками ветра во все стороны и вот, попав на поверхность водохранилища, которое именно стремительно теряло воду, равномерно распределились волнами по увлажненному субстрату. Хватило трех месяцев, чтобы в некоторых местах молодые деревья уже достигли высоты человеческого роста. Можно представить, какой лес будет буйствовать здесь через год", - пишет эколог.

Он отмечает, что дно бывшего водохранилища больше не грозит стать пустыней, как об этом ранее говорилось, а невероятно быстрыми темпами превращается в огромный молодой лес. Площадь территории, которая сейчас зарастает лесом, фактически равна всей площади лесов Херсонской и Запорожской областей.

Эколог отмечает, что через несколько лет, когда станет возможным гипотетическое повторное наполнение водохранилища водой, это уже будет многолетний лес из миллиарда деревьев. Поэтому возможно, стоит рассмотреть не вопрос восстановления Каховской ГЭС, а сохранение Великого Луга.

Теракт на Каховском водохранилище

6 июня российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, в результате чего десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

После разрушения дамбы Каховское водохранилище обмелело, глубина снизилась примерно на 14 м.

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