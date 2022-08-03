Наши шахтеры думают не только об отопительном сезоне 22/23, но и смотрят на много лет вперед и ищут разные пути обеспечения страны своим углем, отметил гендиректор ДТЭК Энерго.

Компания ДТЭК Энерго продлит срок эксплуатации одной из шахт, чтобы обеспечить Украине дополнительными 3,5 млн тонн угля.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Наши шахтеры думают не только об отопительном сезоне 22/23, но и смотрят на много лет вперед и ищут разные пути, как обеспечить страну своим углем. Продолжение работы одной из наших шахт даст дополнительные 3,5 миллиона тонн угля, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины", - сообщил Салеев.

По его словам, задача шахтеров – обеспечить достаточно угля для бесперебойной работы ТЭС и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого в компании в усиленном режиме готовят новые лавы. С начала войны уже ввели 14 таких, а к началу отопительного сезона планируют довести их количество до 23.

Напомним, в интервью Forbes генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что ДТЭК планирует добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это будет нужно государству с точки зрения энергетической безопасности.

В Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России.