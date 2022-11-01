Опубликованные три очереди с отключениями не означают, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

"ДТЭК Киевские электросети" обновил графики стабилизационных отключений электроэнергии, а также объяснил потребителям, в каком случае они применяются.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию компании ДТЭК.

Отмечается, что ситуация до сих пор остается сложной, поэтому НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК вынуждены проводить стабилизационные отключения электроэнергии. Обновленные графики отключений учитывают опыт предыдущих 3 недель отключений и обратную связь от клиентов.

Видео дня

Они будут действовать по следующим принципам: опубликованные графики - это графики вероятных отключений, которые позволят подготовиться к отключению света, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему. В графиках указаны всего три вероятных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. Энергетики делают все возможное, чтобы отключение каждого адреса длилось не дольше 4 часов.

При этом, опубликованные три очереди не означают, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

Если энергосистема будет работать корректно - отключения вообще применять не будут.

"Если необходимо будет уменьшить нагрузку на энергосистему, отключение придется применять в течение одного или нескольких временных промежутков. Отключение же по всем трем промежуткам времени, и особенно в ночное время, возможно лишь в критических случаях", - поясняет ДТЭК.

Графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы НЭК "Укрэнерго", чтобы сбалансировать энергосистему. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт. Если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график не действует.

О применении экстренных отключений клиентов будут предупреждать. Также для более равномерного отключения среди клиентов в графике расширен перечень адресов, к которым применяются стабилизационные отключения. Исключение-объекты критической инфраструктуры города и дома, которые питаются от тех же электролиний.

В ДТЭК добавили, что также вынуждены применить экстренное отключение к некоторым районам Киева на время ремонта, который планируют завершить до конца дня.

"В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой линии, оставшейся в работе, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта. Ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области", - написали в ДТЭК.

Отключение электроэнергии

Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

Вас также могут заинтересовать новости: