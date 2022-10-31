Сейчас это является проблемой всех энергетиков, а стоимость необходимого оборудования измеряется сотнями миллионами долларов.

Украинские энергетики, в частности компания ДТЭК, уже использовала запас оборудования для восстановления энергоинфраструктуры.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время информационного телемарафона.

Так, он отметил, что нехватка оборудования является проблемой всех энергетиков Украины.

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"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских волн атак, которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов", - рассказал он.

Сахарук отметил, что существуют определенные трудности с закупкой этого оборудования заграницей, в частности - цена. Сейчас в компании работают над тем, чтобы получить все необходимое от партнеров Украины.

Атаки РФ на энергосистему Украины

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии, а также начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Энергетики заявили, что прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов.

27 октября председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности долговременных, более 4 часов, отключений электроэнергии.

31 октября россияне ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

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