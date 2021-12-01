Компания обратилась в суды в Украине и в правоохранительные органы с 50 запросами от адвокатов.

Блокирование платежей госпредприятием "Гарантированный покупатель" в размере 3 млрд грн, которые назначены компании ДТЭК ВИЭ, имеет признаки злоупотребления властью и грозит уголовной ответственностью задействованным в этом процессе лицам.

Об этом в ходе заседания парламентского комитета топлива и энергетики заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Деньги не были заплачены. Компания ДТЭК ВИЭ привлекла английских юристов для защиты интересов. Сейчас отрабатывается защита в английском суде по линии уголовного судопроизводства", - сказал он.

По словам Сахарука, юристы предварительно говорят о совершении уголовного преступления, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы и штрафы с соответствующей конфискацией имущества на территории Соединенного Королевства, а также там, где действует право и порядок.

"Поэтому мы будем защищать наши интересы в зарубежных судах всеми способами предварительно в рамках уголовного судопроизводства как то предусмотрено английским правом", - добавил топ-менеджер.

Он также сообщил, что компания обратилась в суды в Украине и в правоохранительные органы с 50 запросами от адвокатов.

"Ждем информацию, чтобы отстаивать свои интересы в суде. Что касается украинского права, то здесь есть признаки преступления злоупотребления властью группой лиц", - отметил Сахарук.

Как сообщалось, 29 ноября и.о. директора "Гарпока" Вадим Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокированием выплаты долгов перед компанией ДТЭК. Уже 30 ноября он написал заявление об увольнении.

ДТЭК – единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" оборотам.

Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, которые были предназначены для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "Гарпока", отказавшийся выполнять, по его словам, указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.

Автор: Иван Бойко