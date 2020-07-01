Уже ниже 60 миллиардов гривень: украинцы сокращают долги за коммуналку

В мае население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,9 млрд грн (137,5% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец мая 2020 года сократилась на 5,2% по сравнению с апрелем 2020 года – до 59,9 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец мая задолженность населения по оплате за природный газ составила 23,9 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 18,8 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами – 5 миллиардов гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,4 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 1 миллиард гривень, за поставку электроэнергии – 5,8 миллиарда гривень.

В мае население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,9 миллиарда гривень (137,5% начисленных за этот период сумм).

"В мае 2020 года с населением было заключено 2 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 12 миллионов гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 18,6 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Как сообщалось, на конец апреля 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 63,2 миллиарда гривень.

Задолженность населения по оплате за природный газ составляла 25,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 20,5 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами – 4,9 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,3 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 1 миллиард гривень, за поставку электроэнергии – 5,9 миллиарда гривень.

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