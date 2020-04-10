Минсоцполитики призывает украинцев оплачивать коммуналку дистанционно

Дистанционная оплата уменьшает финансовую нагрузку на плательщиков, ведь при оплате через интернет-ресурсы комиссия отсутствует или гораздо меньше, чем банковская.

Министерство социальной политики призывает украинцев использовать современные сервисы и оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн, или дистанционно.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на заместителя министра Виталия Музыченко, который принял участие в презентации образовательного сериала "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".

"Сейчас нужно максимально разъяснить нашим гражданам возможности оплаты коммунальных услуг онлайн. Для некоторых это будет впервые, и, как что-то новое, возможно, вызовет оторопь. Но, как показывает практика, это успешно работает", - цитирует пресс-служба Музыченко.

По словам замминистра, это уменьшает финансовую нагрузку на плательщиков, ведь при оплате через интернет-ресурсы отсутствует комиссия, либо она значительно меньше, чем та, которую взимают в банках.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации 9 апреля представило образовательный сериал об оплате коммунальных услуг онлайн "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".

Также ведомство создало обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить свыше 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.