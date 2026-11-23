По мнению экспертов, МС-21 опоздал даже не на годы, а на десятилетия.

Второй серийный самолет МС-21 впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, который является филиалом компании "Яковлев" и входит в состав ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация"). Об этом ОАК сообщила в своём Telegram-канале.

Полет длился около трех часов. По словам россиян, все бортовые системы работали штатно, а программа была выполнена в полном объеме.

Первый серийный МС-21, изготовленный в рамках программы так называемого "импортозамещения", совершил первый полет в августе этого года. Прототип МС-21 впервые поднялся в воздух еще в 2017 году. С тех пор в России построили около 7–8 самолетов МС-21 (преимущественно опытные образцы).

Видео дня

Как бы то ни было, полет второго серийного МС-21 – знаковое событие для всего российского авиастроения, ведь речь идет о главном авиационном проекте Кремля (по крайней мере, если говорить о гражданском авиастроении).

Справка УНИАН. МС-21 – это среднемагистральный пассажирский самолет с узким фюзеляжем. В серийной версии он оснащен двумя российскими двигателями ПД-14. Пассажировместимость МС-21 составляет примерно от 130 до 210 пассажиров в зависимости от модификации и компоновки салона.

Предполагается, что МС-21 заменит в российских авиакомпаниях западные самолеты типа Boeing 737 MAX и Airbus A320neo, но это в основном российские фантазии.

Дело в том, что западные авиалайнеры строят тысячами, для них есть соответствующая техническая база и возможность поставки деталей и двигателей. В случае с МС-21 нет ничего из вышеперечисленного. Кроме того, даже в обновленных конфигурациях МС-21 сталкивается с проблемами дальности полета, топливной экономичности и надёжности, что является критически важными вопросами для авиалайнера.

Кризис российской гражданской авиации

Программа МС-21 развивается на фоне масштабных проблем в российской гражданской авиации. За последние годы ситуация в отрасли ухудшилась из-за технологической изоляции РФ, вызванной санкциями. Российские авиаперевозчики испытывают острую нехватку исправных самолетов, имеют ограниченный доступ к запчастям и авиационным двигателям, а также сталкиваются с дефицитом квалифицированных специалистов.

Сочетание этих факторов затрудняет техническое обслуживание авиапарка и ускоряет вывод части самолетов из эксплуатации. Ранее УНИАН писал, что к 2030 году Россия рискует потерять почти половину своего парка гражданских авиалайнеров. Заменить эти самолеты практически нечем.

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