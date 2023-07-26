Восстановленная скважина добывает в сутки 150 тысяч кубометров газа.

"Укргаздобыча" выполнила успешный капитальный ремонт 20-летней скважины, возобновив ее работу с высокими показателями добычи 150 тысяч кубометров газа в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркивают, что из-за истощения целевого продуктивного горизонта скважина не эксплуатировалась, а после ремонта отныне ежесуточно добывает более 150 тысяч кубометров голубого топлива.

"С начала года благодаря капитальному ремонту мы уже имеем более 5 скважин, где получено более 100 тыс. куб. м ежесуточной добычи газа. В случаях проведения капитальных ремонтов для возобновления работы старых скважин инвестиции значительно меньше по сравнению с затратами на бурение новых объектов", – отметил временно исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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В компании отметили, что успех проведенных работ на этой скважине открывает перспективу для уточнения геологической модели месторождения, переоценки запасов углеводородов и проведения дополнительного бурения новых скважин.

Добыча газа - какая сейчас ситуация

Как сообщал УНИАН, осенью 2022 года компания "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на территории Украины, которая была освобождена от оккупации, что дало возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.

В апреле 2023 года "Укргаздобыча" сразу запустила две скважины, что добавило более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании.

В начале июля введены в эксплуатацию еще три скважины с суммарным дебитом 425 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, а третья-после капитального ремонта.

14 июля "Укргаздобыча" завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 тысяч 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании. Показатель добычи скважины достиг уровня 150 тысяч кубометров.

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