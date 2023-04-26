Совокупно две новые скважины добавили более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче "Нафтогаза".

За последний месяц государственная компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила сразу две скважины совокупно добавив более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании.

Как сообщает пресс-служба компании, скважины запущены на одном из крупнейших месторождений Украины, однако компания не указывает, какое именно из соображений безопасности.

"Этому месторождению уже более 50 лет, но благодаря новым скважинам нам удалось не только остановить падение добычи, но и достичь роста производственных показателей. Месторождение все еще имеет залежи с высоким остаточным потенциалом", – цитирует пресс-служба главу группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева.

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По его словам, чтобы раскрыть все возможности месторождения, специалисты "Укргаздобычи" сейчас ведут бурение и освоение еще десяти эксплуатационных скважин.

Кроме того, благодаря проведенным современным сейсмическим исследованиям восстановлена доразведка месторождения. Это дает возможность нарастить разведанные запасы углеводородов. С этой целью запроектировано пять новых поисково-разведочных скважин, первая из которых уже бурится.

Добыча газа в Украине

В конце лета 2022 года во Львовской области заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является довольно высоким показателем для западного региона.

В октябре группа "Нафтогаз" заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

28 октября 2022 года "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что дало возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.

15 марта 2023 года Минэнерго заявило, что Украина возобновила добычу газа и довела до уровня начала полномасштабного вторжения – более 50,5 млн куб. м. в сутки.

14 марта стало известно, что крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной почти 6 тыс. метров, которая дает 340 тыс. куб. м природного газа в сутки.

24 апреля 2023 года "Нафтогаз" заявил о том, что хочет привлечь американские нефтяные группы, чтобы нарастить добычу газа.

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