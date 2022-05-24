В 120 населенных пунктах Киевской области завершено восстановление услуги распределения природного газа.

Услуги по газоснабжению вновь доступны для почти 150 тыс. жителей пристоличного региона, сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По мере возвращения людей в свои дома специалисты оперативно проводят обследование сетей и осуществляют пуск газа. При необходимости, выполняют ремонтные работы по внутридомовым газовым сетям", - рассказал он.

Усиленное количество аварийных бригад остается работать в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской общинах.

"Также сейчас энергетики работают над подключением каждого отдельного дома или квартиры Киевщины к электроснабжению", - добавил Тимошенко.

Кроме этого, в течение суток на территории Киевщины уничтожено 327 взрывоопасных предметов.

Восстановление продолжается и на Житомирщине. Продолжается разминирование в Народицкой территориальной общине, а в селе Быстри и Малинской территориальной общине начато обследование поврежденных жилых домов в результате ракетного обстрела. В Черняхове проводят замену окон.

"Коммунальные службы работают с максимальной мощностью: в Овручской территориальной общине вывозят остатки от завалов разрушенных домов", - заявил заместитель руководителя ОП.

В Ахтырском районе Сумщины продолжаются ремонтные работы на сетях газоснабжения, которые были повреждены из-за боевых действий. В самом городе Ахтырка коммунальные службы разбирают завалы.

В городе Белополье провели разбор частично разрушенных жилых домов и хозяйственных сооружений. Проведены работы по восстановлению доступа к помещениям, которые были заблокированы обломками в результате вражеских ударов.

Силами ГСЧС продолжается активное разминирование территорий Черниговского района.

На дорогах Сумщины и Черниговщины, а также на Харьковской кольцевой дороге проводится ремонт.

"В деоккупированных поселках Харьковщины Малая Рогань и Ольховка впервые за несколько месяцев начали выплату пенсий. В освобожденных небольших населенных пунктах сразу начинают работу мобильные пункты Укрпочты, в которых можно получить пенсии", - сказал Тимошенко.

Напомним, раньше в Офисе президента сообщили, что власти уже проектируют восстановление объектов инфраструктуры, чтобы начать работы сразу после завершения боевых действий.