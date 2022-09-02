Народные депутаты Украины уже готовят официальное депутатское обращение для разъяснения информации о выплате ГП "НАЭК "Энергоатом" беспроцентного займа в 500 млн грн и отсрочки платежа за электрическую энергию для государственного трейдера "Энергетическая компания Украины".

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на народного депутата и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Инну Совсун.

"Если говорить о предоставлении займа в 500 млн грн и отсрочке платежа за электрическую энергию – то, очевидно, это искажение рыночных условий. Сейчас есть информация только в медиа. Несколько дней назад мы с командой начали готовить депутатское обращение, чтобы официальным способом получить эту информацию. Если она (информация - ред.) будет подтверждена, то будет возникать много вопросов относительно правомерности таких решений.

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К тому же надо напомнить, что "Энергоатом" сам не может похвастаться положительными финансовыми результатами, только за первое полугодие убыток в 4,7 млрд грн. Как так может быть, что компания, которая является убыточной, может оказывать качество преференции одной компании на рынке, пусть даже государственной. Поэтому мне кажется, что такое решение по меньшей мере изрядно кем-то пролоббировано", - указывает Инна Совсун.

Также, по мнению члена Энергокомитета, решение о создании и функционировании Единого государственного трейдера принималось по согласованию Офиса президента.

"Вся активность вокруг "Энергоатома" и государственного трейдера, очевидно, кем-то направлена. И это кем-то толкается. И в наших условиях надо реалистично оценить конфигурацию власти... Я не верю, что такое решение (в отношении трейдера, - ред.) могло быть принято без согласования Офиса президента. Тут вариантов других не могло быть", - указала депутат.

Также, Инна Совсун отметила, что проведение совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента по энергетическим вопросам требует правовой оценки.

"Мы видим повышенную активность Офиса Президента, в том числе Ростислава Шурмы, в вопросах энергетики. Опять таки, относительно протокола совещания по энергетике под руководством Шурмы, это тоже требует правовой оценки. На каких основаниях человек, занимающий такую должность, собирает это совещание и дает поручения министру", - указывает она.

Как сообщает ExPro, государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" стал крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания поставляет 62-63 МВт равным графиком по обоим направлениям.

Как сообщают в самой "ЭКУ", благодаря их работе, государство увеличило долю в экспорте электроэнергии на направлениях в Румынию и Словакию почти в 4 раза: с 13% до 50%. А с 19 по 31 августа АО "ЭКУ" экспортировала 39 тыс МВт-ч электроэнергии, которая до этого была закуплена по двусторонним договорам у "Энергоатома".