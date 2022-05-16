Сети автозаправочных станций повысили цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Средняя цена на бензин "А-95" в Украине составляет 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.
В частности, на заправках WOG и ОККО бензины марок А-95 " и "А-95+" подорожали на 2,17-2,28 коп./л, до 39,86-41,85 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подешевело на 0,32 грн/л, до 42,31 грн/л.
На столько же изменились цены на топливо в сети Shell.
На заправках Chipo и UPG бензин марки "А-95" подорожал на 2,16-2,20 грн/л, до 39,85-39,80 грн/л соответственно, ДТ подешевело до 44,40 - 43,25 грн/л.
Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
13 мая первый вице-премьер - министр-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина имеет запасов бензинов на пять дней, а ГП - на три дня.