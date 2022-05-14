Эксперт рекомендует украинцам избегать "ненужных" поездок и пользоваться общественным транспортом.

В Украине через полтора-два месяца снова вырастет спрос на горючее из-за начала сельскохозяйственных работ и уборки урожая.

Сейчас же водителям следует экономить топливо, заявил сайту "Сегодня" эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Пока не актуальны какие-то ненужные поездки. Следует "прикручивать" хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или никуда не ехать", - отметил он.

Эксперт призвал передать больше топлива украинской армии, а также спасателям ГСЧС, критической инфраструктуре, медикам и транспорту для эвакуации населения.

Отметим, в КГГА прогнозируют урегулирование ситуации в топливом в столице до конца мая.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование. Власти с самого начала заявляли, что проблема будет решена в ближайшие недели.