По словам Николая Поворозника, сегодня горючим сначала обеспечивается критическая инфраструктура.

Несмотря на всю сложность вопроса, в Киеве до конца мая должна быть решена проблема с горючим.

Об этом первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня сначала обеспечиваются горючим те структуры, которые должны его получить в первую очередь. Для всех остальных потребителей - это вопрос рынка. Я думаю, что неделя-две и все наладится", - отметил он.

"Когда спрашивают о горючем, то почему-то забывают, что у нас возле города сгорало большое количество станций, которые отвечали за хранение нефтепродуктов. Думаю, что до конца месяца не будет проблем с горючим в городе Киеве", - добавил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование. Власти с самого начала заявляли, что проблема будет решена в ближайшие недели.