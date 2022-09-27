Газопровод имеет мощность 10 млрд кубометров в год.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак об открытии газопровода Baltic Pipe заявил, что пока Россия живет в мире газовых шантажей, цивилизация разрывает связи с монстрами.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Руководитель ОП отметил, что в Гданьске открыли газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу мощностью 10 млрд кубометров в год.

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"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод закончит "эру доминирования России в газовой сфере". Пока РФ живет в мире газовых шантажей, цивилизация разрывает связи с монстрами", - отметил Ермак.

Газовый шантаж РФ

22 июня глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

31 августа "Газпром" приостановил приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, сообщила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

Согласно обнародованным 27 сентября данным BloombergNEF, этой зимой Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, благодаря чему удастся компенсировать поставки газа из России. Это стало возможным благодаря увеличению возможностей импорта газа и уменьшению спроса на него среди потребителей из-за высоких цен.

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