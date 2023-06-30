На 1 грн за литр бензины стали дороже на станциях KLO.

Некоторые сети автозаправочных станций повысили цены на топливо на 0,2-3,2 грн/л накануне возвращения довоенного налогообложения.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". Так, за неделю с 23 по 30 июня наибольшее подорожание горючего было зафиксировано на станциях "Укр-Петроль" - плюс 3,2 грн/л. Теперь бензин А-95 в этой сети стоит 43,80 грн/л, дизтопливо - 42,80 грн/л.

На 2 грн/л горючее подорожало в сети Prime. Бензин А-95 подорожал до 45 грн/л, ДТ - до 43,5 грн/л. На 2 грн/л также подорожали все виды горючего в сети Neftek.

Видео дня

Крупные сети АЗС также начали "накручивать" цены. На 1 грн/л бензины "подросли" на станциях KLO, а государственная сеть U.GO подняла цены на 0,57-1,43 грн/л.

В сторону роста пересмотрели цены также "БРСМ-Нафта", Chipo, VST и RLS (от 60 копеек до 2 грн за литр).

Повышение цен на топливо - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине началось увеличение розничных цен на топливо, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л. Стоит отметить, что до середины июня цены на топливо в сетях АЗС стабильно снижались.

Напомним, с 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны. Поэтому сети АЗС уже в июне начали повышать стоимость горючего, чтобы закупить новые партии.

Вас также могут заинтересовать новости: