С 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны.

Хотя довоенные налоги возвращаются с 1 июля, АЗС начнут повышать расценки на топливо заранее, чтобы закупить новую партию.

Сети АЗС начнут повышать цены на топливо с середины июня из-за того, что с 1 июля возвращаются довоенные налоги на топливо. Об этом сообщил основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин на странице в Facebook, отметив при этом, что в соответствии с законом с 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны.

"Нас ждет рост цен от 7 до 10 гривень, в зависимости от котировок на тот момент... рост цен на стелах будет не пропорционален росту самого горючего, часть компенсируют снижением маркетинговых скидок. Условно это будет выглядеть как три-пять гривень на потолке прикрутят, остальное отрежут от любых бонусов", - написал эксперт.

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Он также подчеркнул, что это означает космический рост всего, включая тарифы на перевозку.

Однако, Леушкин предупреждает, что украинцы не смогут запастись дешевым горючим в течение июня, потому что сети АЗС начнут поднимать цены уже с середины июня, чтобы закупить новую партию.

"Однозначно у всех компаний есть логистическое плечо, грубо круговорот бензовоза составляет неделю... и до двух. В зависимости от очередей на границах, длины пути и других факторов. Так что и праздник цен тоже начнется за две недели до сакральной даты 1 июля. Не резко, но постепенно и с ускорением", - пояснил основатель сети АЗС.

По его мнению, желание многих украинцев, компаний и аграриев успеть закупить более дешевое топливо еще больше "разогреют" рынок.

Акцизы на топливо во время войны

В сентябре 2022 года Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий возврат акцизов на топливо. При этом НДС остался на уровне 7%.

5 июня 2023 года Верховная Рада зарегистрировала законопроект №9348, которым предлагается увеличение акциза на бензин и дизтопливо до 175 евро за тысячу литров, на автогаз - 129,5 евро. Этим проектом предлагается установить следующие ставки акцизного налога: для бензинов – 175 евро за 1000 литров, дизельного топлива – 175 евро за 1000 литров, для газа сжиженного-129,5 евро за 1000 литров.

Сейчас акциз составляет 52 евро за 1000 литров. В течение весны в Украине наблюдалась тенденция к снижению стоимости горючего.

В течение мая средние розничные цены на дизтопливо уменьшились на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 - на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л.

С 1 июля Рада планирует вернуть довоенный налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо. То есть повысить его с 7 до 20 процентов. Кроме того, также возможно возвращение полных акцизных ставок, которые на время войны были уменьшены.

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