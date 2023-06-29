На фоне повышения возврата довоенных налогов с 1 июля АЗС повысили стоимость горючего до 2 грн за литр.

В Украине началось увеличение розничных цен на топливо, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 2 грн/л топливо подорожало в сети Prime. Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 45 грн/л, ДТ - 43,5 грн/л. На 2 грн/л также подорожали все виды горючего в сети Neftek.

На 1 грн/л стоимость бензина выросла на станциях KLO, сеть U.GO подняла цены на 0,57-1,43 грн/л.

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Рост цен в первую очередь вызван возвратом налогообложения горючего с 1 июля, которое действовало до полномасштабной войны.

Цены на топливо в Украине - детали

До середины июня сети АЗС стабильно снижали цены на топливо. 19-20 июня отдельные сети повысили его стоимость на 0,5-2 грн/л. с 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны. Поэтому сети АЗС уже в июне начали повышать стоимость горючего, чтобы закупить новые партии.

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