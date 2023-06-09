Например, сеть "Авантаж" предлагает дизельное топливо на 1 грн дешевле, чем неделю назад.

В течение недели со 2 по 9 июня средние розничные цены на дизтопливо уменьшились на 16 копеек, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 - на 13 копеек, до 44,92 грн/л.

Как свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", цены на бензин А-95 с улучшенными показателями подешевели на 5 копеек до 47,64 грн/л.

Сеть "Авантаж" предлагает дизельное топливо за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 июня), а стандартный бензин марки А-95 - за 40,50 грн/л.

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Цены на ДТ на станциях Chipo за неделю снизились в среднем на 72 коп./л и составляют 40,00 грн/л, на "пятерку" - 41,40 грн / л (-52 коп./ л). При этом в столичном регионе сети бензин А-95 и ДТ стоят 39 грн/л.

Сеть VST снизила цену на дизтопливо на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, что является самой низкой ценой на этот ресурс по стране.

Цены на бензин - последние новости

Недавно Верховная Рада зарегистрировала законопроект №9348, которым предлагается увеличение акциза на бензин и дизтопливо до 175 евро за тысячу литров, на автогаз - 129,5 евро.

Ее целью заявлена необходимость сбалансировать ставки акцизного налога и увеличить поступления в государственный бюджет.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что до нового топливного кризиса в Украине осталась неделя.

С июля парламент планирует вернуть довоенный налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо. Такая перспектива наоборот может несколько разогреть цены на АЗС. Власти планируют увеличить налог с 7 до 20 процентов.

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