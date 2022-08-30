Цены на заправках, по предварительным расчетам, должны вырасти на 4,5 грн/литр.

Цены на топливо вскоре могут снова вырасти. В Верховной Раде пришли к согласию относительно возврата акциза на все основные виды топлива.

Как говорится в сюжете ТСН, профильный комитет парламента одобрил доработанный правительственный законопроект, который устанавливает ставку акцизов на бензин и дизтопливо - 100 евро на тысячу литров топлива. А вот на автогаз налог будет вполовину меньше - 52 евро.

Возвращение акцизов на топливо правительство мотивирует острой необходимостью наполнять опустошенный войной бюджет. Цены на заправках, по предварительным расчетам, должны вырасти на 4,5 грн/литр.

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При этом в правительстве утверждают, что этого не произойдет из-за снижения стоимости сырой нефти на мировом рынке.

Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который имеет целью отменить на горючее льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительственным законопроектом вместо "нулевой" ставки акциза устанавливается акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива.

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