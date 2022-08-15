Возврат акциза на топливо на уровне 100 евро за тысячу литров, которое предложили депутаты парламента, не повлияет на цены бензина, дизельного топлива и автогаза.
Об этом на своей Facebook написал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
Он отметил, что ставка 100 евро за 1000 литров, как предлагают депутаты, это ощутимо меньше, чем было раньше (в среднем 135 евро).
"То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горюче составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть более 10% от цены на автогаз", - отметил он.
Куюн подсчитал, что благодаря возврату акциза, бюджет может рассчитывать на дополнительные 3,39 млрд грн в месяц.
"Подорожания бензина и дизтоплива не будет! Мировые цены за последнее время ощутимо просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются возле текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л", - считает он.
Руководитель группы "А-95" добавил, что также стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ – на уровне 27-28 грн/л.
"Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа несколько превысят поступления от бензина", - написал эксперт.
Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.