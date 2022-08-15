Подорожание бензина и дизельного топлива не будет за счет проседания мировых цен.

Возврат акциза на топливо на уровне 100 евро за тысячу литров, которое предложили депутаты парламента, не повлияет на цены бензина, дизельного топлива и автогаза.

Об этом на своей Facebook написал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он отметил, что ставка 100 евро за 1000 литров, как предлагают депутаты, это ощутимо меньше, чем было раньше (в среднем 135 евро).

"То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горюче составит 4 грн/л (с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть более 10% от цены на автогаз", - отметил он.

Куюн подсчитал, что благодаря возврату акциза, бюджет может рассчитывать на дополнительные 3,39 млрд грн в месяц.

"Подорожания бензина и дизтоплива не будет! Мировые цены за последнее время ощутимо просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются возле текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л", - считает он.

Руководитель группы "А-95" добавил, что также стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ – на уровне 27-28 грн/л.

"Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется. При этом, как свидетельствуют расчеты, бюджетные поступления от сжиженного газа несколько превысят поступления от бензина", - написал эксперт.

Как известно, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

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