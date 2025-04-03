Группа столкнулась с давлением со стороны президента США.

Группа ОПЕК+ согласилась на более значительное, чем ожидалось, увеличение поставок нефти в мае. Данное решение усилило еще больше снизило цены на нефть, вызванное пошлинами президента Дональда Трампа.

Издание Bloomberg пишет, что группа добавит 411 000 баррелей в день на рынок в следующем месяце, что эквивалентно трем ежемесячным траншам из предыдущего плана по возобновлению добычи.

"Если ОПЕК+ хотела сдержать рост цен на нефть, то сейчас, когда президент Трамп инициировал торговую войну с остальным миром, для этого было самое подходящее время", - сказал Гарри Чилингуириан, глава отдела нефтяных исследований и аналитики в Onyx Commodities Ltd.

Видео дня

Фьючерсы на нефть упали на 5,5% до 70,80 доллара за баррель.

Хотя мировые рынки нефти все еще нестабильны на фоне растущей торговой напряженности, а многим членам ОПЕК+ нужны более высокие цены на нефть, чтобы сбалансировать государственные бюджеты, группа также столкнулась с давлением со стороны Трампа, требующего "снизить цену на нефть".

После нескольких задержек Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры начали восстанавливать добычу, которую тормозили последние годы. В этом месяце добычу увеличат на 138 000 баррелей в день.

Ускоренное увеличение добычи в мае призвано оказать давление на членов группы, превышающих свои квоты, а также дать им возможность провести более масштабные компенсационные сокращения, чтобы искупить вину за прошлые измены.

Поставки российской нефти - последние новости

Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия в 2024 году перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в частности 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов. Общий морской нефтяной экспорт государства-агрессора оценивается в более 80 млрд евро, из которых сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро.

При этом экспорт нефти из России резко упал. Трехдневная остановка погрузочных работ на ключевом экспортном терминале в Тихом океане привела к снижению объемов поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: