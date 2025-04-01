Падение произошло несмотря на небольшой рост еженедельных поставок.

Экспорт нефти из России резко упал. Трехдневная остановка погрузочных работ на ключевом экспортном терминале в Тихом океане привела к снижению объемов поставок.

Издание Bloomberg пишет, что поставки нефти из всех российских портов упали до 3,28 млн баррелей в день, что стало самым большим падением с начала года. Падение произошло несмотря на небольшой рост еженедельных поставок.

В Тихом океане несколько танкеров, простоявших несколько месяцев после того, как США внесли из в "черный список", теперь возвращаются к работе. Три из них загрузили нефть ESPO в Козьмино, а еще два получили груз при передаче с судна на судно у российского побережья. Все они, судя по всему, направляются в китайские порты.

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Около 1,4 миллиона баррелей российской тихоокеанской нефти остаются на танкерах, которые простаивают уже не менее семи дней; это две трети от объема, наблюдавшегося на прошлой неделе, и меньше пикового значения в 9 миллионов баррелей.

Валовая стоимость московского экспорта за неделю по 30 марта выросла примерно на 40 млн долларов, или на 3%, до 1,32 млрд долларов, чему способствовал рост средних недельных цен.

Экспортная стоимость балтийской нефти Urals выросла примерно на 2,60 доллара за баррель, а черноморской - на 2,20 доллара за баррель. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросла примерно на 1,60 доллара.

В среднем за четыре недели доходы упали до 1,37 млрд долларов в неделю, что примерно на 5% меньше, чем за период до 23 марта. По этому показателю снижение доходов было частично компенсировано небольшим ростом цен.

Поставки российской нефти - последние новости

Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия в 2024 году перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в частности 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.

Общий морской нефтяной экспорт государства-агрессора оценивается в более 80 млрд евро: сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро.

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