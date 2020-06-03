Впервые с марта: стоимость нефти превысила $40 за баррель

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent выросла до 40,21 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продолжения рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленных эпидемией коронавирус.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 40,21 доллара за баррель, что на 0,64 доллара (1,62%) выше цены закрытия предыдущей сессии", - говорится в сообщении.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросли в цене на 0,96 доллара (2,61%) - до 37,77 доллара за баррель.

"Страны ОПЕК+ близки к договоренности продолжить ограничения на нефтедобычу, что действуют в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов", - подчеркивает издание.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Оба эталонных контракты резко подорожали в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжению восстановления экономики в Китае и медленное смягчение карантинных мероприятий в других странах.

"Поскольку ограничительные меры против распространения вируса продолжают сниматься, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться", - сообщили аналитики Capital Economics, которые ожидают, что мировое потребление нефти составит в среднем чуть меньше чем 92 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.

По состоянию на 10:35 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent установлена на уровне 40,19 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 39,59 доллара за баррель, что на 2 цента выше уровня закрытия торгов (39,57 доллара).

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