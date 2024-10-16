Отмечается, что участники рынка, вероятно, будут сохранять осторожность.

Цены на нефть, сегодня, 16 октября снова начали расти, поскольку сохраняется неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 18 центов, или 0,24%, до 74,43 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 18 центов, или на 0,26%, до 70,76 доллара.

"Сохраняющаяся геополитическая напряженность в сочетании со слабыми прогнозами спроса создают неопределенные перспективы для мировых цен на сырую нефть в ближайшей перспективе. Участники рынка, вероятно, будут сохранять осторожность, что может привести к дальнейшей волатильности", - сказал Кристофер Тахир, старший рыночный стратег Exness.

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Опасения по поводу эскалации между Израилем и группировкой "Хезболла" все еще сохраняются. Ограничение предложения со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, сохраняется до декабря.

"Мы видим, что к 2025 году на рынке будет наблюдаться профицит предложения", - отметил Норберт Рюккер из Julius Baer.

Что касается спроса, то на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство снизили прогнозы роста спроса на нефть на 2024 год, причем основная часть снижения пришлась на Китай. Экономические стимулы в Китае не оказали существенной поддержки ценам на нефть.

Цены на нефть - последние новости

14 октября цены на нефть также демонстрировали падение - из-за того, что планы Китая по стимулированию экономики не вызвали доверия у инвесторов. Как сообщалось, импорт нефти Китаем замедлился в прошлом месяце.

На следующий день цены на нефть упали до почти двухнедельного минимума во время азиатских торгов. Среди главных причин падения - определенное снижение обеспокоенности относительно перспектив полномасштабной войны между Израилем и Ираном.

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