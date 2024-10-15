Тель-Авив готов нанести удары по Ирану, но не по ядерным или нефтяным целям Исламской Республики.

Цены на нефть упали до почти двухнедельного минимума во время азиатских торгов сегодня, 15 октября. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,81 доллара, или на 3,6%, до 74,65 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую (WTI) West Texas Intermediate снизились на 2,72 доллара, или на 3,7%, до 71,11 доллара за баррель.

Среди главных причин падения - определенное снижение обеспокоенности относительно перспектив полномасштабной войны между Израилем и Ираном.

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По сообщениям СМИ, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил США, что его страна готова наносить удары по иранским военным целям, а не по ядерной или нефтяной инфраструктуре страны. Вашингтон встретил это заявление с облегчением.

Цена на нефть могла опуститься даже ниже отметки в 70 долларов за баррель.

"Однако геополитика продолжает поддерживать нефть на этом уровне", - говорит аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Цены на нефть - последние новости

Отметим, что недавно Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз роста глобального спроса на "черное золото" в этом году.

Напомним, вчера цены на нефть также демонстрировали падение - из-за того, что планы Китая по стимулированию экономики не вызвали доверия у инвесторов. Как сообщалось, импорт нефти Китаем замедлился в прошлом месяце.

Впрочем, несмотря на определенные проблемы со спросом, экспорт российской нефти недавно достиг максимума с июля.

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