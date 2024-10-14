Отмечается, что рынки "движутся по течению" в ожидании развития событий на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в понедельник, 14 октября, упали после роста на прошлой неделе. Планы Китая по стимулированию экономики не вызвали доверия у инвесторов, а рынок обеспокоен возможными атаками Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,35 доллара, или на 1,7%, до 77,69 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 1,32 доллара, или на 1,75%, до 74,24 доллара за баррель.

"Китайские меры монетарного стимулирования не помогли, а прозвучавшее в выходные обещание министерства финансов взять еще больше кредитов было длинным и многословным, но без обнадеживающих и убедительных деталей", - сказал Тамаш Варга из нефтяной брокерской компании PVM. "Дефляционное давление на цены производителей в сентябре сохранилось на фоне низкого потребительского спроса".

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Индекс потребительских цен в Китае в прошлом месяце не оправдал ожиданий, а индекс цен производителей резко снизился за последние шесть месяцев, на 2,8% в годовом исчислении. Негативные новости из Китая перевесили опасения по поводу возможности ответного удара Израиля по Ирану.

"Рынки "движутся по течению" в преддверии ответных мер Израиля в отношении Ирана, при этом цены не будут иметь реального направления, пока ситуация на Ближнем Востоке не прояснится", - сказал аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

По словам чиновников, США в частном порядке призвали Израиль быть аккуратными с ответными мерами, чтобы не спровоцировать более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Цены на нефть - последние новости

7 октября цены на нефть в мире упали после самого стремительного недельного рост за более чем год, из-за беспокойства относительно избыточного предложения. Уже спустя два цены на "черное золото" снова рванули вверх по ряду причин.

10 октября нефть продолжила дорожать. Причиной роста цен стал повышенный спрос на топливо из-за шторма, обрушившегося на США, и опасениям по поводу возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном.

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