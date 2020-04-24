«Нафтогаз» снижает цены на газ для промышленности

Компания с 1 мая понижает минимальные цены на газ для промпотребителей на 15%. Максимальные цены будут снижены на 14,8%.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 мая понижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15,4% по сравнению с апрелем – до 3421 грн с 4046 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 мая будут снижены на 14,8% - до 3929 грн с 4614 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.