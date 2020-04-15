"Нафтогаз" уплатил в бюджет более 24 миллиардов гривень налогов

Поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили около 13% общих доходов государственного бюджета.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за январь-март 2020 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 24,1 миллиарда гривень налогов и сборов, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, поступления от предприятий группы "Нафтогаз" за три месяца 2020 года составили около 13,1% совокупных доходов государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Нафтогаз" уплатил в бюджет 120,3 миллиарда гривень налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.