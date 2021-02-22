Баррель апрельской нефти WTI торговался по $56,95 / Иллюстрация REUTERS
Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов. Этому способствует постепенное восстановление нефтедобычи в Соединенных Штатах, ранее сокращенное из-за экстремальных холодов.
Об этом сообщает Investing.
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Стоимость майской нефти Brent 22 февраля к 8:38 по Киеву составила $62,92 (+1,26%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $56,95 (+1,16%).
Скриншот Investing
Скриншот Investing
Скриншот Investing
Цены на нефть в 2021 году
- Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.
- Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
- Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
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