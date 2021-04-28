Согласно базовому сценарию исследователей, спрос на газ превысит спрос на нефть уже после 2030 года.

Стоимость нефти марки Brent к 2050 году может снизиться в 6 раз, до 10-18 долл. за баррель, при условии, что страны выполнят цели Парижского климатического соглашения.

Об этом свидетельствуют данные отчета британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

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В исследовании говорится, что в связи с усилиями по предотвращению климатических изменений Brent спрос на нефть начнет сокращаться в 2023 году.

К 2030 году стоимость нефти марки Brent в среднем будет составлять 37-42 долл. за баррель, при том, что нынешняя стоимость 60-70 долл. за баррель. К 2040 году цены на нефть будут колебаться от 28 до 32 долл. за баррель, а уже к 2050 году цены будут на уровне 10-18 долл. за баррель.

Согласно базовому сценарию исследователей, спрос на газ превысит спрос на нефть уже после 2030 года, а цены на сжиженный газ в Азии будут более премиальными относительно нефти.

«Если мир приложит все усилия, чтобы ограничить глобальное потепление до 2 градусов по Цельсию, то последствия для нефтегазовой отрасли будут серьезными. Собственные модели Wood Mackenzie показывают, как спрос и предложение энергии могут резко измениться перед лицом быстрых политических и технологических изменений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением», - сказано в исследовании.

В отчете подытожили, что, согласно сценарию ускоренного энергетического перехода до 2050 года, рынок энергии будет постепенно электрифицироваться. В 2050 году электроэнергия будет обеспечивать 47% общего потребления энергии в мире по сравнению с 20% сегодня. А наиболее загрязняющие углеводороды, такие как уголь и нефть, будут вытеснены. Цены окажутся под давлением, поскольку спрос упадет, традиционные отношения между ценами на нефть и газ будут перевернуты с ног на голову.

Что этому предшествовало

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до рекордного значения – ниже 20 долл. за баррель. К концу декабря ее стоимость выросла до 47 долл. за баррель. В 2019 году стоимость нефти указанной марки находилась на уровне 60-70 долл. за баррель.

В апреле 2021 года стоимость нефти марки Brent также колебалась от 62 до 70 долл. за баррель.

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Автор: Анна Бредихина