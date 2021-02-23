Правительство также прорабатывает введение ограничения наценки для поставщиков на розничном рынке.

Министерство энергетики работает над вопросом введения одной платежки за газ и его распределение.

Читайте такжеСкидки на газ не будет: киевлянам рассказали, по каким тарифам придется оплачивать коммуналку за январьОб этом написал в Facebook исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах", - написал Витренко.

Он сообщил, что правительство также прорабатывает введение ограничения наценки для поставщиков на розничном рынке и работает над совершенствованием работы оптового рынка, в частности, по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.

Витренко добавил, что министерство также предлагает изменить принципы формирования тарифов.

"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", - написал министр.

Что этому предшествовало

С января 2020 года потребители начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Такие платежки получили, в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

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Автор: Игорь Орел