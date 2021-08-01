По словам Витренко, цена на газ может быть снижена в том случае, если Украина перестанет импортировать газ.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Читайте также$495 за тысячу кубометров: цена на газ в Европе превысила исторический максимум

По словам Витренко, цена на газ может быть снижена в том случае, если Украина перестанет импортировать газ, а вместо этого будет заниматься его экспортом.

Витренко отметил, что цена на газ может снизиться с 15 гривен за кубометр примерно до 11-12 гривен за куб.

"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а потом шел в Европу", - сказал Витренко, добавив, что это должно быть газ не только из РФ, но и других восточных стран.

"Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом - это тоже то, над чем мы работаем", - подчеркнул он.

Цена на газ: что необходимо знать

Ранее глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, в Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

29 июля 2021 года цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час.

Автор: Елена Коваленко