Узнайте, вырастет ли цена на свет с 1 мая 2025 года.

В Украине установлен тариф на электроэнергию, который действует до 30 апреля. Украинцы тревожатся, не поднимут ли стоимость после истечения этого срока. Мы разобрались, какой тариф на свет будет действовать для украинцев с 1 мая 2025 года. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, повысят ли цены для населения и как сэкономить на платежках.

Какой тариф на свет в Украине действует сейчас

Как объяснил эксперт, тариф на свет в 2025 году для населения составляет 4,32 гривни за киловатт. Об этом говорит Постанова Кабмина №483.

Юрий Корольчук считает нынешний тариф завышенным: "Мы покупаем электроэнергию от компании "Энергоатом", а она имеет более низкую себестоимость производства электроэнергии, которая дает возможность обеспечивать их текущую деятельность - работать, покупать топливо, делать ремонты и так далее. Грубо говоря, не выше 3,5 гривны - такой тариф на свет был бы более справедливым."

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Относительно того, как экономить электроэнергию, эксперт советует установить двухзонные или трехзонные счетчики. Они стоят примерно стоят 6-10 тысяч гривен, в зависимости от модели. Установив такое устройство, вы можете получить электроэнергию по более низкой цене. С 23 часов до 7 утра у вас будет ночной тариф на электроэнергию 2,15 грн.

Кроме того, если расходовать электроэнергию экономно, то можно платить за неё меньше. Согласно закону, домохозяйства, которые потребляют меньше 2000 кВт/час в месяц, платят за свет по тарифу 2,64 гривни за киловатт.

Вырастет ли цена на свет 1 мая 2025 года

У Юрия Корольчука нет информации о том, что в мае мы увидим новый тариф на свет: "Я не знаю о планах по повышению цен на электроэнергию. Я сомневаюсь, что мы увидим повышение тарифов для населения в этом году."

При этом эксперт отметил, что украинцы и сейчас платят за свет больше, чем думают, поскольку из своих карманов оплачивают повышение тарифов для бизнеса и промышленности. Рост тарифов для этих категорий дополнительно ударил и по населению, поскольку из-за этого растет стоимость продукции, товаров и услуг.

"Мы фактически будто имеем свой тариф, оплатили его, а потом пошли в магазин, купили что-то и там еще заплатили маленький "налог" за электроэнергию, потому что нам поднял цену производитель, чтобы компенсировать высокую ставку тарифа", - объяснил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как начисляется субсидия с 1 мая 2025 года. Малообеспеченные семьи имеют право на скидку на коммуналку, а для некоторых категорий украинцев электроэнергия даже будет бесплатной.

справка Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины». Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.

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