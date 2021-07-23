НАК "Нафтогаз Украины" предложил тепловикам годовой контракт с неизменной ценой 7,42 грн за кубометр газа, поэтому поднимать тарифы на тепло из-за цены голубого топлива не придется.

Об этом в интервью "Дню" рассказал директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз", председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

"Чтобы окончательно не разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. Нафтогаз со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные сделки по 7,42 грн за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не вырастет. То есть необходимости поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет", - отметил Щербенко.

Однако, напоминает Щербенко, вопрос тарифов пока полностью зависит от местных властей, решение о поднятии или непринятии тарифов каждый отдельный город или городок будет принимать самостоятельно. Вместе с этим, по его словам, тепловики нуждаются в эффективном управлении. Недобросовестные руководители должны уйти с рынка, а за право управлять объектами должны соревноваться только лучшие.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование — модернизировать. А это в итоге снизит и будущие платежки за коммуналку. ТЭЦ в Украине можно и нужно управлять эффективно. Нафтогаз, как управляющий двух ТЭЦ доказал это на собственном примере — в Новом Роздоле на Новояворовске, что на Львовщине. За рекордно короткие сроки мы не только спасли отопительный сезон, но и начали работать на перспективу — проводить ремонтные работы сетей и оборудования", - отметил директор по энергоэффективности и управления имуществом Группы Нафтогаз.

Щербенко отмечает, что для крупных городов централизованное производство тепла является наиболее конкурентным решением.

"Централизованное производство тепла имеет существенно большую топливную гибкость, чем индивидуальное, которое обычно в городах ограничено только газом и электроэнергией, не говоря уже о прелести когенерации. Поэтому стоит эмоции направить в русло конструктива и искать прагматичные решения на лет хотя бы 10-15 вперед", - добавил он.

Автор: Иван Бойко