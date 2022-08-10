Это спровоцирует рост цен на товары и услуги.

Цена газа для бизнеса осенью может вырасти с нынешних 45 до 60 тысяч гривень за тысячу кубометров.

Такое мнение высказал эксперт Института экономических стратегий Юрий Корольчук в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сейчас цена на газ для промышленных потребителей выросла с 30 до 45 тысяч гривень за тысячу кубометров.

"Ближе к сентябрю-октябрю, если особо ничего не изменится, то цена будет двигаться в сторону 60 тысяч гривень за тысячу кубометров. Что соответственно будет закладывать будущий рост цен и на строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию, которая будет направляться на переработку", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минэнергетики подтвердили, что Россия сжигает газ, предназначенный для экспорта в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: