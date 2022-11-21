Боррель выразил обеспокоенность последним обстрелом незаконно захваченной Запорожской АЭС.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на обстрелы Запорожской АЭС со стороны оккупантов. Он назвал удары по станции "ядерной авантюрой России", которую необходимо прекратить.

Как написал Боррель на своей странице в Twitter, он очень обеспокоен последними обстрелами незаконно захваченной Запорожской АЭС .

"Это неприемлемо, и эта ядерная авантюра России должна быть прекращена. Полная поддержка МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси в работе над созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – отметил Боррель.

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Ситуация на ЗАЭС: что известно

Утром 20 ноября российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Некоторые снаряды упали возле реакторов и повредили здание хранилища радиоактивных отходов, сообщили в МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

В то же время в четверг, 17 ноября 2022 года, Совет управляющих МАГАТЭ принял третью с начала полномасштабной войны в Украине резолюцию, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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