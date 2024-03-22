Далее законопроект о повышении акциза на топливо должен еще пройти голосование в Верховной Раде.

Сегодня, 22 марта, Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект о повышении акциза на топливо. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо", - написал нардеп.

По его словам, этот документ еще должен пройти голосование в Верховной Раде. Согласно проекту закона, в этом году акциз на бензин подорожает на 29,1 евро, на дизельное топливо - на 38,1 евро а на сжиженный газ - на 3,6 евро за 1 тыс. литров.

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Как сообщил УНИАН основатель транспортной группы компаний и сети заправок "Прайм" Дмитрий Леушкин, повышение цены на дизельное топливо произойдет в пределах двух гривен за литр, а цена сжиженного газа - примерно в пределах 20 копеек.

"Думаю, парламент поддержит решение Кабмина потому, что в стране объективно нет денег. Надо их где-то брать. Говорили же, что в этом году будет много движений по повышению налогообложения. К этому нужно относиться в том ключе, что другого варианта нет. В стране жить станет намного дороже", - считает эксперт.

Ситуация с топливом в Украине

С 1 июля 2023 года в Украине был возвращен налог на добавленную стоимость на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме того, тогда же начали действовать довоенные ставки акцизов.

Таким образом ставки акцизного сбора на бензин были установлены на уровне 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо - 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз - 52 евро за каждые 1000 литров.

Осенью прошлого года из-за блокады польских перевозчиков на украинско-польской границе на украинских АЗС начал наблюдаться дефицит автогаза на АЗС и взлет цен на этот вид топлива.

В феврале директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что в Украине может подорожать отдельный вид топлива. По его словам, сжиженный газ в Украине может вырасти в цене из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте.

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