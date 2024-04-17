Сейчас на рынке наблюдается избыток топлива.

Дефицита топлива и роста цен именно из-за возможных проблем с электричеством не будет. Об этом заявил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Будет ли дефицит топлива и взлет цен из-за проблем с электричеством? Такой вопрос задают мне все чаще. Некоторые интересуются покупкой талонов на АЗС, но больше чем на 4 месяца сети фиксировать цену не хотят. Люди нервничают. Пожалуйста, не тратьте на эти волнения свои нервы. Скажу так: рынок топлива мечтает о дефиците с начала 2023 года. С тех пор, как в 2022 году построили новую систему обеспечения нефтепродуктами, рынок живет в состоянии перманентного профицита всех видов топлива", – отметил эксперт.

По его словам, иногда оптовые цены продажи даже ниже себестоимости. К тому же такой "перелив рынка" происходит на фоне заблокированной польской границы, а также атак по нефтебазам. Только в течение последнего месяца сгорело три терминала.

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Эксперт добавил, что сложно представить ощутимый дефицит бензина, а тем более дизеля. Есть где покупать и чем привезти. Что касается цен, то их взлет может произойти только из-за недостатка, которого не ожидается и не прогнозируется. Также возможен как рост, так и снижение цен из-за колебаний мирового рынка. Снижению стоимости также не способствует курс доллара, который приближается к 40 грн.

"Топливо будет, трагического роста я лично не прогнозирую. А бочонок топлива "про запас" никогда не помешает, знаем с 2022 года", – добавил Куюн.

Возможные проблемы в энергетике

Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему кусок за куском, достигая в этом ощутимых успехов. Но от блэкаута Украину спасают поставки энергии из Европы и разветвленная сеть автономных систем энергообеспечения.

Для Киева уже обновили графики отключения электроэнергии. Графики отключения света в Киеве, как и раньше, будут иметь три категории.

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