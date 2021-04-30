Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штрафы на “Центрэнерго”, компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля на более 775 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
"Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе расследования дел Комитетом было установлено, что Министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. Указанное подтверждается протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь.
Читайте такжеРегулятор пригрозил компании Ахметова штрафом в 1,7 миллиона гривен
В АМКУ отмечают, что при этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний - поставщиков и потребителей энергетического угля.
"Субъекты хозяйствования - участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли", - отмечается в сообщении.
Так, через некоторое время ответчики отмечали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве. Такая ситуация продолжалась почти три года.
"Подчеркиваем, в данном случае Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", - информирует АМКУ.
Отмечается, что по другому делу, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, выявлено, в частности, что динамика изменения цены у поставщиков угля - ООО "ДТЭК Трейдинг" и ГП "Госуглепостач" соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного и равномерного изменения его цены.
В АМКУ сообщают, что анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период с августа 2016-го - июнь 2019-го года АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ЧАО "Черкасское химволокно" и ОАО "Центрэнерго" покупали энергетический уголь по базовым ценам, схожим с предельными ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля.
Коэффициенты корреляции свидетельствуют о четкой связи ценовых траекторий ответчиков и цен, рекомендованных Министерством. Динамика изменения базовых цен угля, который покупали указанные компании, также соответствует динамике предельных цен, установленных Минэнергоуглем.
Это свидетельствует о подобных действиях, которые являются нарушением, предусмотренным ч.3 ст.6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".
Так, при рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировками, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий.
Поэтому Комитет принял решение наложить штрафы в общем размере 775 483 270 грн на:
- ГП Госуглепостач — 2,29 млн грн;
- ООО ДТЭК Трейдинг — 163,45 млн грн;
- АО ДТЭК Днепроэнерго — 125,47 млн грн;
- АО ДТЭК Западэнерго — 172,97 млн грн;
- ООО ДТЭК Востокэнерго — 91,05 млн грн;
- ПАО Центрэнерго — 205,8 млн грн;
- ЧАО Черкасское химволокно — 14,4 млн грн.
Совокупно компании из группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова оштрафованы на 553 млн грн.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует возможный сговор по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ.
- Рада обратилась к правительству относительно снижения цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей.
- На одном из внеочередных заседаний в апреле Верховная Рада провалила голосование за блок вопросов, связанных с мораторием на повышение тарифов на энергоносители.
- Стоит отметить при этом, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч — правительство продлевает действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram