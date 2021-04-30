АМКУ признал некоторых участников рынка энергетического угля нарушителями конкурентного законодательства и оштрафовал предприятия на общую сумму около 775,5 млн гривен.

Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штрафы на “Центрэнерго”, компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля на более 775 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе расследования дел Комитетом было установлено, что Министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. Указанное подтверждается протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь.

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В АМКУ отмечают, что при этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний - поставщиков и потребителей энергетического угля.

"Субъекты хозяйствования - участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли", - отмечается в сообщении.

Так, через некоторое время ответчики отмечали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве. Такая ситуация продолжалась почти три года.

"Подчеркиваем, в данном случае Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", - информирует АМКУ.

Отмечается, что по другому делу, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, выявлено, в частности, что динамика изменения цены у поставщиков угля - ООО "ДТЭК Трейдинг" и ГП "Госуглепостач" соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного и равномерного изменения его цены.

В АМКУ сообщают, что анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период с августа 2016-го - июнь 2019-го года АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ЧАО "Черкасское химволокно" и ОАО "Центрэнерго" покупали энергетический уголь по базовым ценам, схожим с предельными ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля.

Коэффициенты корреляции свидетельствуют о четкой связи ценовых траекторий ответчиков и цен, рекомендованных Министерством. Динамика изменения базовых цен угля, который покупали указанные компании, также соответствует динамике предельных цен, установленных Минэнергоуглем.

Это свидетельствует о подобных действиях, которые являются нарушением, предусмотренным ч.3 ст.6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Так, при рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировками, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий.

Поэтому Комитет принял решение наложить штрафы в общем размере 775 483 270 грн на:

ГП Госуглепостач — 2,29 млн грн;

ООО ДТЭК Трейдинг — 163,45 млн грн;

АО ДТЭК Днепроэнерго — 125,47 млн грн;

АО ДТЭК Западэнерго — 172,97 млн грн;

ООО ДТЭК Востокэнерго — 91,05 млн грн;

ПАО Центрэнерго — 205,8 млн грн;

ЧАО Черкасское химволокно — 14,4 млн грн.

Совокупно компании из группы ДТЭК олигарха Рината Ахметова оштрафованы на 553 млн грн.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует возможный сговор по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ.

Рада обратилась к правительству относительно снижения цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей.

На одном из внеочередных заседаний в апреле Верховная Рада провалила голосование за блок вопросов, связанных с мораторием на повышение тарифов на энергоносители.

Стоит отметить при этом, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч — правительство продлевает действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня.

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Автор: Виктория Гордиенко