Антимонопольный комитет Украины потребовал от ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" в течение 10 дней изменить условия договоров на поставку природного газа с производителями тепловой энергии, как дискриминационные по отношению к этим предприятиям, и прекратить злоупотребление монопольным положением.

"ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" при заключении договоров купли-продажи природного газа с производителями тепловой энергии, имея структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке оптовой реализации (поставки) природного газа и пользуясь имеющейся рыночной властью установило такие условия реализации товара, которые невозможно было установить при условии существования значительной конкуренции на рынке", – сообщается на официальном веб-портале АМКУ.

В АМКУ отметили, что предприятия ТКЭ накопили задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины", которая не позволяет им в краткосрочной перспективе сменить поставщика газа и заставляет их работать исключительно с ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг".

"Осуществив соответствующую проверку Комитет обнаружил, что… условия договора содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и могут привести к ущемлению интересов потребителей, учитывая их право свободно выбирать поставщика природного газа, в том числе и по ценовому критерию", – говорится в документе.

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" привести условия договоров с предприятиями ТКЭ в соответствие с условиями Правил поставки природного газа.

АМКУ установил, что доля ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг", которое входит в состав Группы "Нафтогаз "на рынке оптовой реализации природного газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021, составляет более 35%, что свидетельствует о наличии признаков монопольного (доминирующего) положения компании на рынке.

Напомним, в связи с завершением действия режима ПСО у предприятий ТКЭ с 20 мая 2021 года появилась возможность выбирать поставщика природного газа.

Как заявляло руководство Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", с момента отмены ПСО украинские теплопоставщики вынуждены были работать по нерыночным и дискриминационным газовым контрактам от ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Автор: Григорий Бондарь