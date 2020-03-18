"Схема покруче «Роттердам+»": нардеп рассказал о попытке премьера Шмыгаля лоббировать интересы Ахметова

Премьер-министр Денис Шмыгаль хочет ввести пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России в интересах олигарха Рината Ахметова, утверждает нардеп Александр Дубинский.

Нардеп Александр Дубинский рассказал о попытке премьер-министра Дениса Шмыгаля лоббировать интересы олигарха Рината Ахметова.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче «Роттердам+». Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподноситься обществу как «патриотическое» - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% котрого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля. Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский", - сообщил Дубинский.

Читайте такжеАхметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже от цен в Словакии - СМИ

Он отметил, что цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине.

"При том, что почти весь уголь в стране продает ДТЭК. И большую его часть – внутри собственного холдинга, своим ТЭС. В результате, в Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе", - сообщил Дубинский.

Нардеп также утверждает, что у Ахметова самая высокая прибыль от продажи угля.

"«ДТЭК Павлоградуголь» - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у «ДТЭК Трейдинг» - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭСам Ахметова. И эта прибыль станет еще больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации)", - сообщил нардеп.