Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже от цен в Словакии - СМИ

Цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

В феврале цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» (РДН) в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы снижения цены в Бурштынском энергоострове были в пятеро более медленными и составили 2,4%.

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Об этом стало известно из отчета ГП «Оператор рынка», передают “Наші гроші”.

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.час. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.час.

В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы суток. Дефицит предложений остался только на 8 час.

В торговой зоне Бурштынского острова на РДН наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

Из отчета «Оператора рынка» известно, что цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии в сравнении со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

В феврале ближе к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове – на 33%.

Бурштынский енергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию из него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыжинская ТЭС, которые принадлежат АО «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмигаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.

Бурштиинська ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию «Энергорынку», а затем дешево выкупали ее назад по цене оптового рынка для целей продажи за границу.

Экспортирует электроэнергию ООО «Д.Трейдинг» Ахметова.

В начале марта международная организация «Энергетическое сообщество заявило о своем присоединении к расследованию АМКУ о возможном злоупотреблении «ДТЭК Западэнерго» в Бурштынском энергоострове.

Напомним, Энергетический холдинг ДТЭК в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%. Группа ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.