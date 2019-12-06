Антимонопольный комитет обязал ДТЭК принять меры по Бурштынской ТЭС

АМКУ уже начал расследование о возможном злоупотреблении монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" на организованных сегментах рынка электроэнергии.

Антимонопольный комитет Украины обязал компанию "ДТЭК Западэнерго" принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской тепловой электростанции.

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Об этом говорится в комментарии пресс-службы АМКУ на заявление компании о введении ТЭС в режим простоя.

"С учетом наличия признаков монопольного (доминирующего) положения акционерного общества "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской тепловой электростанции", - говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что такие действия компании могут привести к созданию дефицита электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" и тепловой энергии в городе Бурштын и селе Демьянов, и нанесению вреда другим субъектам хозяйствования, покупателям, продавцам, а также привести к ущемлению прав потребителей.

В пресс-службе отметили, что АМКУ уже начал расследование относительно возможного злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" на организованных сегментах рынка электроэнергии в "Острове Бурштынской ТЭС".

Как сообщалось, в письме исполняющего обязанности директора обособленного подразделения "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" Олега Ивахива к главе Бурштынского городского совета Роксолане Джуре говорилось о том, что с 22 ноября 2019 года Бурштынская ТЭС выведена в вынужденный простой.

Ране глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что электроэнергия в Бурштынском энергоострове в результате злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" дороже на 22%, чем в ОЭС Украины.

Справка УНИАН. Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.